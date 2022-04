Motorista fica ferido após colidir com ônibus em Apucarana

Da Redação

Mais um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (5), em Apucarana. Desta vez, a colisão envolveu um carro e um ônibus, e ocorreu entre a Avenida Carlos Schmidt, com a Rua Rio Grande do Sul, nas proximidades do Terminal Rodoviário.

De acordo com testemunhas, o Ford Fiesta, com placas de Califórnia, conduzido por um homem, de 57 anos, pode ter invadido a preferencial, causando a batida lateral com o ônibus da Viação Apucarana Ltda.

A equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, esteve no endereço e encaminhou o motorista do carro, que sofreu ferimentos leves, para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

Outro acidente

Outro acidente foi registrado em Apucarana, na manhã desta terça-feira (5). Desta vez, um homem, de 39 anos, capotou o carro, um Fiat Uno, em uma estrada da PR-170, localizada no Contorno Norte, nas proximidades do Centro de Tradições Gaúchas (CTG). De acordo com testemunhas, o veículo vinha de Arapongas, sentido Apucarana, quando capotou.