Motorista fica ferido após carro atingir padrão de energia em Apucarana

Familiares informaram que o motorista, de 26 anos, retornava do trabalho no momento do acidente

Um acidente foi registrado na manhã deste domingo (28) na Rua Maria José Pinto, na Vila Shangri-lá, em Apucarana. De acordo com informações apuradas pela reportagem no local, um automóvel colidiu contra o padrão de energia elétrica de uma residência.

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Familiares informaram que o motorista, de 26 anos, retornava do trabalho no momento do acidente. Há a suspeita de que ele possa ter dormido ao volante, hipótese levantada por pessoas próximas, mas que ainda não foi confirmada oficialmente.

A vítima sofreu um corte profundo na região da cabeça e da face. O homem recebeu atendimento do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e foi encaminhado ao Hospital da Providência para avaliação médica e tratamento.

Com o impacto da batida, o poste não chegou a cair completamente, mas ficou tombado, deixando a fiação mais baixa sobre a via e exigindo atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local.

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Enquanto a reportagem permanecia na cena do acidente, a Companhia Paranaense de Energia (Copel) ainda não havia sido acionada para realizar a avaliação da estrutura danificada e os reparos necessários.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.