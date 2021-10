Motorista fica ferido após carreta tombar no Contorno Sul

Da Redação

Um tombamento de uma carreta carregada com polipropileno foi registrado na manhã deste sábado (9), no Contorno Sul em Apucarana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu foi acionado para atender o motorista que sofreu ferimentos moderados nas costas, laceração na orelha direita e escoriações em membros inferiores. Luiz de Souza Nunes de 40 anos, foi encaminhado para o Hospital da Providência.

De acordo com o Sargento Carmo do Corpo de Bombeiros, a vítima estava vindo do Rio Grande do Sul com destino a São Paulo, quando se perdeu na curva e a carreta tombou.

Os bombeiros fizeram o estancamento no tanque da carreta que estava com vazamento de diesel, e colocaram pó de serra na pista para evitar acidentes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), aguarda o guincho da concessionária para realizar o destombamento da carreta.