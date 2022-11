Motorista fica ferido após capotar carro em frente ao 30ºBIMec

Da Redação

Um motorista, de 51 anos, sofreu ferimentos após capotar o carro em frente ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec ), de Apucarana, localizado na BR-376. O acidente foi registrado no começo da tarde desta quinta-feira (24) e envolveu um Ford Fiesta, uma caminhonete e um caminhão.

Segundo informações do subtenente Camilo, do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, os três veículos seguiam sentido Apucarana, quando a caminhonete bateu na traseira do Fiesta, que atingiu a traseira do caminhão e capotou na sequência.

O motorista do carro, um homem, de 51 anos, sofreu ferimentos e cortes no rosto e na cabeça, e precisou ser encaminhado para o Hospital da Providência pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o passageiro do mesmo veículo, não ficou ferido.

Ainda conforme os bombeiros, os outros motoristas envolvidos não ficaram machucados e um deles recusou encaminhamento para o hospital. A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local do acidente.

