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TRÂNSITO

Motorista fica ferido após bater carro contra poste em Apucarana

Acidente ocorreu na Estrada Sebastião Piassa, próximo a uma empresa, na manhã desta sexta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 10:44:59 Editado em 08.05.2026, 10:49:28
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Motorista fica ferido após bater carro contra poste em Apucarana
Autor Foto: TNOnline

Um motorista ficou ferido após bater um Volkswagen Gol contra um poste de energia elétrica na manhã desta sexta-feira (8), em Apucarana.

- LEIA MAIS: Motorista com carro alugado e não devolvido é pego pela GCM em Apucarana

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O acidente aconteceu na Estrada Sebastião Piassa, na região do Parque Industrial Zona Oeste, nas proximidades da empresa Alpes.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo seguia no sentido Apucarana–Rio Bom quando, por motivos ainda não esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção e atingiu o poste de transmissão de energia elétrica.

O motorista foi socorrido por equipes do Siate e encaminhado ao Hospital da Providência para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.

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A Copel foi acionada para realizar os reparos na estrutura danificada.

Segundo a polícia, o carro foi recolhido ao pátio por apresentar débitos de licenciamento em atraso.

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acidente de transito Apucarana estrada sebastião piassa motorista ferido Veja mais Volkswagen Gol
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