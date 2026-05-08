Motorista fica ferido após bater carro contra poste em Apucarana
Acidente ocorreu na Estrada Sebastião Piassa, próximo a uma empresa, na manhã desta sexta-feira
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um motorista ficou ferido após bater um Volkswagen Gol contra um poste de energia elétrica na manhã desta sexta-feira (8), em Apucarana.
- LEIA MAIS: Motorista com carro alugado e não devolvido é pego pela GCM em Apucarana
O acidente aconteceu na Estrada Sebastião Piassa, na região do Parque Industrial Zona Oeste, nas proximidades da empresa Alpes.
De acordo com a Polícia Militar, o veículo seguia no sentido Apucarana–Rio Bom quando, por motivos ainda não esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção e atingiu o poste de transmissão de energia elétrica.
O motorista foi socorrido por equipes do Siate e encaminhado ao Hospital da Providência para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.
A Copel foi acionada para realizar os reparos na estrutura danificada.
Segundo a polícia, o carro foi recolhido ao pátio por apresentar débitos de licenciamento em atraso.