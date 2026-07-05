Motorista fica ferido ao capotar Fiat Uno na Rodovia Erwin Schindler em Apucarana
Homem ficou preso no veículo; ocorrência mobilizou Samu, Bombeiros e Polícia Militar na noite deste sábado (04)
Um homem foi socorrido após um capotamento na noite deste sábado (04) na Rodovia Erwin Schindler, entre os distritos de Pirapó e Caixa de São Pedro, em Apucarana (PR). Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência.
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O homem foi encontrado preso dentro do veículo, mas estava consciente e orientado. Foram realizadas as técnicas de retirada da vítima pelos bombeiros. Em seguida, o motorista foi encaminhado pelo Samu ao Hospital da Providência, em Apucarana.
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As causas do acidente serão investigadas.