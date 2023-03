Motorista fica ferida após acidente com ônibus escolar em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada para atender um acidente de trânsito, na manhã desta quinta-feira (09), envolvendo um carro e um ônibus escolar. A motorista do carro ficou ferida e precisou ser atendida pelo Samu.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão frontal aconteceu na Rua Mario Mitsuo Tamiya, no núcleo habitacional Parigot de Souza, por volta das 11h50. Devido ao impacto, a motorista do carro, um Prisma, bateu a cabeça no volante e teve ferimentos leves.

- LEIA MAIS: Trabalhador é sequestrado e mantido em cárcere por 16h em Arapongas

continua após publicidade .

A mulher foi atendida pelos socorristas do Samu, com ferimentos leves na região da cabeça, e recusou ir ao hospital naquele momento. Segundo a PM, nenhum dos dois motoristas estava embriagado no momento da colisão.

O acidente resultou em danos materiais em ambos os veículos. O veículo Prisma, no entanto, estava com o pneu dianteiro, do lado esquerdo, totalmente gasto. Foi feita uma notificação e o veículo foi encaminhado para o pátio da Polícia Militar.

Siga o TNOnline no Google News