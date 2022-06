Motorista faz conversão e atropela pedestre de Apucarana

Da Redação

A vítima foi encaminhada pelo Siate para o Hospital da Providência, em Apucarana

Um homem foi atropelado por um carro na noite deste sábado (11), no Jardim Ponta Grossa, e encaminhado pelo Siate, do Corpo de Bombeiros, ao Hospital da Providência, em Apucarana.

Ao chegar no local, a Polícia Militar (PM) encontrou um homem caído no asfalto e o motorista de um VW Gol, que se apresentou e contou que transitava pela Avenida Central do Paraná, quando o acidente ocorreu.

Conforme a PM, ele disse que realizou a conversão para a Avenida Mato Grosso e atingiu um pedestre que estava na calçada com uma latinha de cerveja. A vítima se desequilibrou, acertou o capô de seu carro e caiu no chão. O motorista, de acordo com a polícia, não apresentou sinais de embriaguez e seu veículo não possuía débito.

Os envolvidos foram orientados pelos policiais e a vítima foi levada para o Hospital da Providência.