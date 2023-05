Motorista envolvido em imprudência de trânsito é desligado da VAL

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Motorista foi desligado da empresa

A empresa Viação Apucarana LTDA – VAL – decidiu desligar do quadro de funcionários o motorista de 61 anos, envolvido em uma imprudência de trânsito registrada por câmeras de segurança no último dia 22 de abril. Ele atravessou a linha do trem, segundos antes da passagem da composição férrea, enquanto dirigia um ônibus com pelo menos 10 passageiros, na região do Núcleo Habitacional Michel Soni, colocando em risco a vida de todos que estavam no transporte coletivo (Veja vídeo abaixo).

continua após publicidade .

A empresa foi notificada pela prefeitura de Apucarana no dia 24 de abril, para tomar providências em relação a quebra da cláusula de garantia de segurança para os passageiros, prevista em contrato. Desde então, o motorista do transporte coletivo estava suspenso das atividades para que uma apuração do caso fosse realizada.

- LEIA MAIS: Homem que matou jovem a tiros emApucarana é julgado

continua após publicidade .

De acordo com o gerente da VAL, Enivaldo Bertazzo, a empresa decidiu pelo desligamento do funcionário, após avaliar a participação dele em um acidente de trânsito dias antes do registro da passagem de nível, e devido à gravidade da situação.

"A empresa fez uma minuciosa avaliação de envolvimento em outro acidente de trânsito dias antes daquela grave imprudência e decidiu por desligar o motorista do quadro de funcionários dada a gravidade. No caso anterior, um acidente comum de trânsito, mas a imprudência da linha férrea dispensa qualquer argumento", declarou Bertazzo.

Segundo o gerente, o outro acidente em que o motorista se envolveu, antes da situação da passagem de nível, ocorreu no dia 19 de abril. Um motociclista, de 20 anos, ficou gravemente ferido depois que ônibus do transporte coletivo atingiu a moto que ele pilotava. O acidente aconteceu na Avenida Iguaçu esquina com Avenida Corifeu de Azevedo Marques, área central de Apucarana. O fato foi registrado 03 dias antes do flagrante que por pouco não terminou em tragédia.

continua após publicidade .

Entenda o caso

Um motorista da Viação Apucarana Ltda. (VAL) cruzou a linha férrea poucos segundos antes de uma locomotiva passar, colocando em risco os passageiros. O fato foi registrado em um cruzamento na Rua Marcílio Dias, próximo ao Colégio Agrícola Manoel Ribas, no bairro Michel Soni.

O circuito de monitoramento de uma residência registrou o momento em que o veículo cruzou a frente do trem. No vídeo, é possível ouvir a locomotiva buzinando, a fim de alertar os motoristas sobre sua aproximação. Antes da chegada do trem, alguns automóveis passam pelo local. Na sequência, surge o coletivo e é possível ver o motorista cruzando a linha férrea quando o comboio está muito próximo.

continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

Passageira relata pavor



A professora Elisa Scheleider, de 19 anos, era uma das passageiras do ônibus que por pouco não se acidentou. Ela conta que estava retornando para casa depois de visitar uma amiga e que, no momento em que o motorista acelerou em direção à linha férrea, houve pânico geral.

"Eu estava na parte do fundo, do lado esquerdo, distraída, tanto que quando ele subiu a rua que tem a linha, o trem estava buzinando, mas eu nem liguei porque achei que ele iria parar. Ele foi subindo a rua e começou a acelerar, e eu ouvi as meninas gritando “vai bater, vai bater”. Escutei uma buzina muito forte, e quando olhei pro lado direito, vi o trem em cima, e as meninas levantando pra ir pra frente, porque se o trem batesse ia pegar na gente que estava no fundo”, relatou a passageira.

“Quando passou, a gente ficou quieta por causa do susto, e quando caiu a ficha do que tinha acontecido, a gente começou a conversar perguntando se estavam todos bem (...) aí começamos a falar com o motorista, que ele não tinha noção, que ele estava carregando vidas ali, e ele se irritou com a gente falando que a gente fez “escândalo” à toa. Mandei áudios chorando pra minha irmã, não estava conseguindo respirar e queria descer no ônibus, eu tive crise de ansiedade”, contou Elisa.

Siga o TNOnline no Google News