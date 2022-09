Motorista engata marcha ré e atropela mulher no centro de Apucarana

Da Redação

O Corpo de Bombeiros esteve no local após ser acionado por populares

Uma mulher, de 63 anos, foi atropelada no centro de Apucarana. O acidente ocorreu por volta das 16h10, desta sexta-feira (9), na região da Praça Rui Barbosa. O Corpo de Bombeiros esteve no local após ser acionado por populares.

De acordo com os socorristas, a mulher foi levada para o Hospital da Providência, após ser atropelada, cair e bater a cabeça no chão. A motorista do carro, um Chevrolet Cruze, contou que ao dar marcha à ré para estacionar, atingiu a vítima passava por trás do veículo.

Agentes de Trânsito também atenderam a ocorrência, que chamou a atenção de quem passava pelo centro da cidade na tarde desta sexta-feira (9). O estado de saúde da vítima não foi informado até o momento do fechamento da reportagem.

