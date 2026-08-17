Motorista embriagado quase atropela crianças e é preso em Apucarana

Os policiais tentaram submeter o motorista ao teste do bafômetro, mas ele estava tão bêbado que não teve condições físicas de assoprar o aparelho

Um homem foi preso na noite de domingo (16) após dirigir sob forte efeito de álcool e quase atropelar crianças que estavam na calçada da Rua Cajuru, em Apucarana. O motorista conduzia uma caminhonete preta e foi detido em flagrante pela Polícia Militar (PM) logo após o incidente.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o pai das crianças percebeu que o condutor mal conseguia controlar o veículo devido ao visível estado de embriaguez. Em uma tentativa de evitar uma tragédia, o morador foi até a caminhonete e retirou a chave da ignição. Mesmo assim, o suspeito conseguiu fazer o motor funcionar e fugiu do local.

A PM foi acionada imediatamente e iniciou patrulhamentos pela região. Em pouco tempo, a equipe localizou o veículo e realizou a abordagem. Os policiais tentaram submeter o motorista ao teste do bafômetro, mas ele estava tão embriagado que não teve condições físicas de assoprar o aparelho.

Diante da situação, os agentes registraram um laudo atestando a embriaguez e a alteração da capacidade motora do condutor, que foi encaminhado à delegacia do município para responder criminalmente pelo ato.

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Como não havia nenhum outro motorista habilitado no local para assumir a direção, a caminhonete recebeu as multas cabíveis e foi guinchada ao pátio da Polícia Militar.