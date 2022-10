Motorista embriagado provoca acidente em Apucarana; veja o flagrante

Da Redação

Um motorista embriagado foi preso pela Polícia Militar (PM) após bater em um carro estacionado na madrugada deste sábado (15), em frente ao Colégio Nilo Cairo, na Rua Osório Ribas de Paula, no centro de Apucarana.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a colisão aconteceu. Nas imagens, é possível ver que um Ford Ka estava estacionado na via. Às 1h07, um Jeep Compass aparece e colide na traseira do veículo estacionado. O Ka ainda bate em uma árvore e o Jeep para na calçada do outro lado da rua.

A polícia chegou ao local e constatou que o condutor do Jeep estava com sinais de embriaguez. Com a chegada do plantão de acidentes, o motorista se recusou a fazer o teste do etilômetro. Ele estava sozinho no veículo e, a princípio, não sofreu ferimentos. Ele foi conduzido à delegacia de Apucarana.

