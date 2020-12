Motorista embriagado entra com carro e tudo em loja - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na madrugada deste sábado (05), no Jardim Ponta Grossa em Apucarana um motorista entrou com o carro, um Toyota Corolla numa loja tendo danificado a porta de entrada e prateleira com objetos. A polícia foi chamada e confirmou a situação, onde o homem de 43 anos - que dispensou o atendimento de socorro pelo SAMU, estava em 'visível estado de embriaguez', segundo a PM.

Ele se negou ao teste do bafômetro e acabou preso. "Diante da situação foi dado voz de prisão ao condutor, realizado o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora", relata o boletim.

Ele foi encaminhado à delegacia de polícia e o carro para as providências de notificações no pátio da PM.

