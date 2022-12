Motorista embriagado e sem CNH sofre acidente em Apucarana

Da Redação

Um motorista, de 61 anos, foi preso por embriaguez ao volante após acidente na PR-170, na região do Contorno Norte, em Apucarana, na madrugada desta quarta-feira (28). Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o homem não é habilitado.

Ainda de segundo a polícia, um outro veículo, não identificado, se envolveu no acidente e fugiu. O condutor do Verona, de acordo com a PRE, cruzava a rodovia e foi atingido por outro carro, que deixou o local.

A PRE realizou o teste do bafômetro que apontou 0,83 Mg/L, comprovando a embriaguez. O motorista, que não ficou ferido, foi preso e levado para a17ª Subdivisão Policial de Apucarana. O carro estava com débitos de licenciamento e foi apreendido.

