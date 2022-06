Motorista embriagado é preso em Apucarana após bater em moto

Da Redação

Um motorista embriagado foi preso após se envolver em um acidente com uma motocicleta na noite deste sábado (11), no Jardim América, em Apucarana.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e prestou os primeiros socorros ao motociclista, que se queixava de dores. Ele foi para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

A Polícia Militar (PM) também esteve no local e constatou que o motorista do Fiat Palio, que bateu na traseira da moto, apresentava sinais de embriaguez. Conforme a PM, uma outra equipe esteve no local e realizou o exame de etilômetro e constatou 1,13 mg/l de ingestão de bebida alcoólica.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelo crime de embriaguez ao motorista. O carro foi removido ao Pátio do Detran do 10º BPM.