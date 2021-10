Da Redação

Motorista embriagado é detido após quase bater em viatura

Um homem de 32 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) de Apucarana na madrugada deste domingo (17), depois de ser flagrado dirigindo alcoolizado. Ele por pouco, não atingiu a viatura da PM. A ocorrência foi registrada no Jardim Marisol.

Segundo o boletim de ocorrências, uma equipe da PM estava em deslocamento para um atendimento pela Rua Hugo Celso Hegeto, quando em cruzamento com a Rua Maria Macedo, um veículo Citroen C4 ultrapassou a preferencial da via, quase colidindo com a viatura policial.

O veículo foi abordado logo em seguida, a cerca de 50 metros após o cruzamento, e o policial percebeu que os ocupantes, motorista e passageira, estavam trocando de lugar. Foi então ordenado que os ocupantes saíssem do veículo, sendo identificados, o motorista e sua esposa, ambos com sinais de embriaguez.

Como a equipe já havia visto o homem na condução do veículo, foi realizado o teste de etilômetro, tendo como resultado 0,68mg/l, caracterizando crime de trânsito. Ele foi encaminhado até a delegacia para os procedimentos cabíveis e o veículo foi recolhido por estar com licenciamento em atraso.