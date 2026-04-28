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Motorista embriagado é detido após acidente em bairro de Apucarana

Veículo do infrator também possuía pendências e foi apreendido; o segundo condutor envolvido na batida estava sóbrio e acabou liberado no local

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 08:26:15 Editado em 28.04.2026, 08:26:12
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Motorista embriagado é detido após acidente em bairro de Apucarana
Autor Motorista foi detido por embriaguez ao volante em Apucarana - Foto: Freepik

Um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (27), por volta das 19h, resultou na detenção de um motorista por embriaguez ao volante em Apucarana. A colisão envolvendo dois carros aconteceu na Rua Rosa Stábile, no Jardim Paulista.

-LEIA MAIS: Filho acusa pai de ameaçá-lo com facão em supermercado de Apucarana

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A batida envolveu um Fiat Palio e um Fiat Uno, que trafegavam em sentidos opostos da via. Após o impacto, o Uno parou alguns metros à frente do local da colisão. A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar, aplicou o teste do bafômetro nos dois condutores.

O motorista do Uno, um homem de 65 anos, apresentou resultado positivo para consumo de álcool (0,71 mg/L), índice que configura crime de trânsito. Além da embriaguez, a polícia constatou que o carro dele possuía irregularidades financeiras. Diante da situação, o veículo foi imediatamente recolhido ao pátio.

Já o condutor do Palio, um homem de 57 anos, também realizou o teste do bafômetro, que confirmou que ele não havia ingerido bebida alcoólica (0,00 mg/L). Como a documentação do seu carro estava em dia, ele foi liberado pelas autoridades ainda no local.

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O motorista embriagado foi levado no banco de trás da viatura, sem o uso de algemas, para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, onde responderá legalmente pelos fatos. A equipe especializada em trânsito esteve presente para registrar oficialmente os detalhes da colisão.

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