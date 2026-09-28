Motorista embriagado causa batida no centro de Apucarana e é preso
Colisão traseira não deixou vítimas; exame do bafômetro apontou crime de trânsito
Um homem de 45 anos foi preso na noite de domingo (27) após provocar um acidente de trânsito enquanto dirigia sob efeito de álcool. O caso foi registrado na Rua Ouro Branco, na região central de Apucarana.
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A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a uma colisão traseira envolvendo dois carros de passeio: um Chevrolet Corsa e um Volkswagen Gol, este último conduzido por uma jovem de 24 anos. Ao chegarem ao local, os policiais logo notaram que o motorista do Corsa apresentava sinais claros de embriaguez, como dificuldade para falar, forte cheiro de bebida alcoólica e falta de equilíbrio ao caminhar.
Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Os agentes submeteram os dois condutores ao teste do bafômetro. O exame da motorista do Gol confirmou que ela não havia consumido álcool, enquanto o do homem registrou 0,40 miligramas de álcool por litro de ar expelido, índice superior ao limite tolerado e que configura crime de trânsito.
Diante do flagrante, o condutor recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que as providências legais fossem tomadas. A equipe especializada em trânsito fez o registro oficial do acidente e, como a documentação de ambos os veículos estava regular, os carros foram liberados na própria via.