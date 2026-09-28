Motorista embriagado causa batida no centro de Apucarana e é preso

Um homem de 45 anos foi preso na noite de domingo (27) após provocar um acidente de trânsito enquanto dirigia sob efeito de álcool. O caso foi registrado na Rua Ouro Branco, na região central de Apucarana.

-LEIA MAIS: Mulher sofre importunação sexual durante viagem de ônibus entre Arapongas e Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a uma colisão traseira envolvendo dois carros de passeio: um Chevrolet Corsa e um Volkswagen Gol, este último conduzido por uma jovem de 24 anos. Ao chegarem ao local, os policiais logo notaram que o motorista do Corsa apresentava sinais claros de embriaguez, como dificuldade para falar, forte cheiro de bebida alcoólica e falta de equilíbrio ao caminhar.

Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Os agentes submeteram os dois condutores ao teste do bafômetro. O exame da motorista do Gol confirmou que ela não havia consumido álcool, enquanto o do homem registrou 0,40 miligramas de álcool por litro de ar expelido, índice superior ao limite tolerado e que configura crime de trânsito.

Diante do flagrante, o condutor recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que as providências legais fossem tomadas. A equipe especializada em trânsito fez o registro oficial do acidente e, como a documentação de ambos os veículos estava regular, os carros foram liberados na própria via.