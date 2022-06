Motorista embriagado bate o carro em poste, no Jardim Interlagos

Da Redação

O veiculo ficou bastante danificado na colisão

Um motorista bêbado precisou de atendimento médico no final da noite desta quinta-feira (16), em Apucarana, depois de bater o carro em um poste, no Jardim Interlagos.

continua após publicidade .

O caso foi registrado pela Polícia Militar por volta das 23 horas, ao ser acionada por populares relatando que um motorista, aparentemente embriagado, bateu com seu carro, um Monza, em um poste na rua Maria Zaffalao Michelin, no Interlagos.

continua após publicidade .

A equipe da PM foi até o local e fez o teste com o etilômetro no motorista, com o resultado de 1.35mg/l, o que configura como crime de trânsito. No entanto, o motorista precisou de atendimento médico e foi conduzido, pelo Samu, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, seria levado até a delegacia de policia para as providências. O veículo foi liberado pelas autoridades ao irmão do motorista.