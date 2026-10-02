Motorista embriagado bate em dois carros e é preso em Apucarana
Homem perdeu o controle da direção ao tentar fazer uma curva; teste do bafômetro confirmou o crime na noite desta quinta-feira (1º)
Na noite desta quinta-feira (1º), um homem foi preso em flagrante após dirigir sob efeito de álcool, perder o controle do próprio veículo e causar um acidente no Loteamento Santos Dumont II, em Apucarana. O motorista atingiu dois automóveis que estavam estacionados na via.
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A colisão aconteceu logo após o condutor, que dirigia um GM Corsa, tentar fazer uma conversão à esquerda da Avenida Aviação para a Rua Salvador Russo. Ele não conseguiu completar a manobra, perdeu a direção do carro e bateu violentamente contra uma caminhonete S10 e um Ford Ka, ambos parados e sem ocupantes no momento do impacto.
A polícia foi acionada para atender a ocorrência e, ao conversar com o causador do acidente, notou sinais claros de embriaguez. O homem concordou em fazer o teste do bafômetro, que apontou o resultado de 0,94 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O valor é considerado altíssimo e configura crime de trânsito.
Diante do flagrante, o motorista foi preso no local e levado para a delegacia de polícia da cidade, onde deverá responder criminalmente pelas suas ações no trânsito. O Corsa foi apreendido por um guincho e levado ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran). Os policiais também aplicaram todas as multas referentes às infrações cometidas. Ninguém ficou ferido no acidente.