Motorista embriagado bate em carro estacionado, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Condutor bêbado colidiu contra outro carro

A Polícia Militar (PM) foi chamada na noite de sábado (13), por volta das 20h45, após um motorista em estado de embriaguez colidir seu veículo contra um carro que estava estacionado na Rua São Simão, na região do Núcleo Dom Romeu Alberti, em Apucarana, norte do Paraná.

continua após publicidade .

A polícia informou que foi acionada pela proprietária de um Ford Fiesta, que estava estacionado em via pública. Ela contou que estava na casa de seus pais quando foi avisada pelo irmão que um VW Gol havia se chocado com o carro dela.

-LEIA MAIS: Jovem motociclista morre após acidente na PR-444

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, ao chegar no local a equipe constatou que o condutor do Gol estava em visível estado de embriaguez, apresentando "desordem nas vestes, olhos avermelhados, arrogância, fala arrastada, odor etílico e agressividade".

O rapaz precisou ser contido pelos policiais, algemado e encaminhado para a delegacia, onde, ao fazer o teste do etilômetro, foi apontado que ele estava com teor alcóolico de 1,12 mg/l.

Siga o TNOnline no Google News