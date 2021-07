Motorista embriagado bate carro em árvore e capota

Da Redação

No começo da manhã desta sexta-feira (23), um capotamento foi registrado na Rua Rosa Stábile, no Jardim Paulista, nas proximidades do Colégio Estadual Polivalente, o Premen, em Apucarana. O motorista de 25 anos foi preso.

Conforme testemunhas, o condutor que estava em um Fiat /Marea Weekend trafegava em alta velocidade, perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore e capotou.

O motorista foi socorrido pelos Bombeiros. Conforme os socorristas, ele sofreu ferimentos leves. A Polícia Militar (PM) foi chamada e o rapaz foi preso, pois estava embriagado.

A equipe realizou o teste de etilômetro que apontou, 0.73, mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Ainda de acordo com a PM, o motorista possui várias passagens pela polícia.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.