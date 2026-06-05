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Motorista embriagado bate carro e acaba preso no Interlagos

Homem de 33 anos reprovou no teste do bafômetro com índice altíssimo; veículo apresentava pendências e foi guinchado pela polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 09:09:17 Editado em 05.06.2026, 09:09:13
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Motorista embriagado bate carro e acaba preso no Interlagos
Autor Homem foi preso por embriaguez ao volante - Foto: (foto reproduçao por freepik)

Um homem de 33 anos foi preso na noite de quinta-feira (4) após perder o controle da direção e bater o carro em uma placa de trânsito e em um poste na Rua Cristiano Kussmaul, em Apucarana (PR). A prisão ocorreu após a polícia constatar que ele dirigia sob forte efeito de álcool.

-LEIA MAIS: Homem ameaça família com enxada e tenta incendiar casa em Apucarana

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A Polícia Militar (PM) foi acionada por moradores que presenciaram a colisão. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o condutor ainda sentado no banco do motorista de um carro branco, que ficou com a parte dianteira bastante danificada pela batida.

De acordo com a polícia, ao receber ordem para descer do veículo, o homem apresentou dificuldade para se equilibrar. Os policiais também notaram forte cheiro de bebida alcoólica e fala arrastada. A equipe de trânsito foi chamada ao local e realizou o teste do bafômetro, que marcou 1,63 miligramas de álcool por litro de ar expelido — um valor considerado altíssimo e que configura crime de trânsito.

Após o flagrante, o motorista foi levado à delegacia da cidade para os procedimentos legais. Apesar da batida, ele não se feriu e o poste atingido não sofreu danos estruturais, restando prejuízos apenas para o veículo e para a placa de sinalização.

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Como o carro apresentava irregularidades administrativas pendentes, ele foi apreendido e recolhido ao pátio do batalhão da PM.

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acidente de transito dirigir sob efeito de álcool infrações de trânsito POLICIA MILITAR prisão em flagrante sinalização de trânsito
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