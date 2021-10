Da Redação

Motorista em 'ziguezague' é preso com maconha e CNH cassada

Um homem, de 34 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (8), no Residencial Itália, com 0,3 gramas de maconha. Ele foi abordado pela Polícia Militar de Apucarana, que estava em patrulhamento pelo Jardim Pinheiro e observou o motorista do Ford/Escort fazendo manobras de ziguezague pela rua.

Durante abordagem, ele foi identificado e a PM constatou que sua Carteira Nacional de Habilitação está cassada até a data 3 de novembro de 2021. Além disso, conforme a equipe, o carro estava com documentação pendente.

Conforme o boletim, foi feito teste do etilômetro, sendo aferido 0,00mg/l. Na busca dentro do veículo, a PM localizou um cigarro parcialmente consumido de maconha, totalizando 0,3 gramas. Ele foi encaminhado para o Cartório da PM e depois foi liberado.