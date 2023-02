Motorista é surpreendida por cavalos soltos em Apucarana

Da Redação

Uma motorista de Apucarana levou um susto no começo da tarde desta segunda-feira (20), após ser surpreendida por dois cavalos soltos na Avenida Itararé. Fernanda Prado conta que estava indo buscar a filha no trabalho quando um dos animais bateu de frente com seu carro, causando transtorno para ela.

"Deu a impressão de que alguém estava tocando os cavalos, pois eles vieram em minha direção muito rápido. Eles vieram da Rua El Salvador e cruzaram a via em que eu estava. Quando o animal bateu no meu carro, eu tentei frear, mas como estava chovendo o carro deslizou por alguns metros com o cavalo em cima. Fiquei sem ver nada", recorda a motorista, que não sofreu ferimentos graves, apenas cortes pequenos por conta do vidro que quebrou.

Após o atropelamento do animal, o veículo da apucaranense ficou danificado e teve o vidro dianteiro quebrado e a porta do lado do motorista amassada. "Graças a Deus não fiquei machucada e acredito que o cavalo também não. Ele saiu correndo depois que o acidente ocorreu. Quero que isso sirva de alerta para outros motoristas, pois poderia ter sido mais grave essa situação", conta.

BR-369

Na última semana, sete cavalos soltos foram vistos no parque industrial norte e chegaram a cruzar a BR-369. Por conta dos animais, o trânsito ficou parado por alguns minutos na rodovia.

