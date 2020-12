Motorista é preso por embriaguez após acidente envolvendo moto - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem de 43 anos foi preso após um acidente em Apucarana. Ele estava embriagado, informou a Polícia Militar (PM). A colisão aconteceu na Avenida Governador Roberto da Silveira na Barra Funda, por volta das 23h40.

O condutor da moto contou para a PM que parou no semáforo que existe no local do acidente e que o Ônix atingiu a traseira da motocicleta.

Segundo a PM, o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez, realizou o teste de etilômetro, que apontou 0,39 mg/l, comprovando o crime.

O condutor da moto também realizou o teste que apontou negativo para o consumo de álcool. Por sorte ele não se feriu. O motorista do carro foi preso.