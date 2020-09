Motorista é preso por embriaguez após acidente em Apucarana - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Um homem de 44 anos foi preso por embriaguez ao volante após um acidente no Parque Bela Vista em Apucarana, na Rua Deolindo Massambani, no começo da madrugada desta segunda-feira (10).

Conforme a PM, no local, foi constatado que o acidente envolveu dois carros. Um motorista estava esperando no semáforo da Rua Deolindo Massambani, quando veio em sua direção o veículo GM/Corsa que atingiu a roda traseira e lateral esquerda de seu automóvel, evadindo em seguida do local.

Porém, um pessoa seguiu o motorista e chamou a PM. A equipe abordou o motorista e percebeu que ele falava com palavras desconexas, apresentando andar cambaleante, odor etílico e olhos avermelhados, além das suas vestes todas desalinhadas, demostrando assim estar sob influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa.

A equipe realizou o teste alcoolemia, que apontou 1,04mg/l, configurando crime de embriaguez ao volante.

Ele foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.