Motorista é preso por embriaguez ao volante após acidente em Apucarana

O motociclista sofreu um fratura exposta na perna esquerda.

Um motorista de um carro foi preso no início da noite deste sábado (08), em Apucarana, após se envolver em um acidente com uma moto e apresentar sinais de embriaguez.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motociclista foi socorrido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, Siate e encaminhado para o Hospital da Providência com fratura exposta na perna esquerda.

O acidente de trânsito aconteceu por volta das 19 horas na rua Sussumu Shimura, no Jardim Catuaí. A causa do acidente, no entanto, não foi informada pela polícia.

No local, a equipe policial constatou ainda que o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez, feito o teste do bafômetro aferiu 0,99 mg/l, caracterizando a embriaguez ao volante. O homem foi preso e levado para a delegacia.

