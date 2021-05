Motorista é preso bêbado, com CNH vencida e uma pistola

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A equipe da Polícia Militar de Apucarana recebeu uma denúncia na madrugada desta quinta-feira (13), sobre um Peugeot prata que estaria circulando em alta velocidade pela Vila Regina, em direção ao Parque Bela Vista. A informação repassada para a PM é que o motorista possivelmente estaria armado.



Ao ver o veículo, a PM deu ordem de abordagem através de sinais sonoros e luminosos, mas o motorista não obedeceu, começando o acompanhamento tático. Após conseguir parar o condutor do carro, um homem, de 33 anos, a PM localizou uma pistola de marca Taurus, calibre.380, que estava carregada e pronta para o uso, contendo 19 munições, sendo essas: 1 Federal, 9 CBC, 2 PMC e 7 USA.

Conforme a polícia, o suspeito apresentava sinais de embriaguez, como arrogância, fala devagar, desordem nas vestes, olhos vermelhos e odor etílico. Foi oferecido ao mesmo o teste do etilômetro, mas conforme a PM, ele se recusou a fazer. O homem foi preso pela equipe e foi levado para a 17ª SDP. A CNH do condutor foi recolhida e encaminhada ao SENOT/10º BPM. De acordo com o relatório, o autor se recusou a assinar todos os documentos confeccionados.

