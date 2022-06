Motorista é preso após tombar caminhão na BR-376 em Apucarana; veja

Da Redação

Motorista foi levado para o Hospital da Providência

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou na manhã desta quarta-feira (15), que o motorista do caminhão que tombou na BR-376 em Apucarana, no pontilhão da Vila Reis, de 59 anos, foi preso por embriaguez ao volante. O acidente aconteceu por volta das 21h40 desta terça-feira (14) e a pista ficou bloqueada até o começo da madrugada.

continua após publicidade .

Conforme a PRF, foi realizado o teste do bafômetro, que apontou 1,01 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, que o motorista estaria com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Ele foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

A PRF informou que a pista ficou bloqueada até por volta da meia noite, depois liberada para o tráfego dos veículos. O caminhão permanece tombado ao lado da rodovia.

continua após publicidade .

Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados. Quando as equipes chegaram, o motorista já estava fora do veículo. Ele foi avaliado por um médico, mas não sofreu ferimentos. O caminhão estava carregado de sacos de cal, vinha de Rio Branco do Ivaí e iria descarregar o material em Paranavaí. O caminhoneiro teria se perdido, bateu contra o guard rail e depois tombou. O acidente não envolveu outros carros.

Assista ao vídeo gravado no local do acidente: null - Vídeo por: tnonline