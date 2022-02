Da Redação

Motorista é preso após enroscar carro em linha férrea

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante após o carro dele ficar enroscado na linha férrea neste domingo (30), em Apucarana, na Rua Sukesaku Yamamura na região do Parque de Exposições Os Bombeiros e a Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência.

De acordo com a PM, o condutor estava com visíveis sinais de embriaguez e querendo sair com o veículo após trocar os pneus. O homem contou que não conhece a cidade, que se perdeu e ao passar pela linha férrea um dos pneus estourou.

Foi realizado o teste do bafômetro que apontou 0,60 mg/L, comprovando a embriaguez. O homem não é habilitado, de acordo com a PM. Ele foi preso e levado para a delegacia.

