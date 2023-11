Motorista é preso após acidente com vítima ferida na Avenida Jaboti

Um motorista foi preso após se envolver em um acidente que deixou um motociclista de 32 anos ferido no final da tarde de sábado (18), por volta das 17h. A batida, entre carro e motocicleta, aconteceu na Avenida Jaboti, no Jardim Europa, em Apucarana-PR.

continua após publicidade

Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe realizava patrulhamento quando encontrou o acidente entre um Ford Focus e uma Honda CG 150. O motociclista ficou ferido e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

-LEIA MAIS: Acidente deixa dois jovens feridos no Contorno Norte de Apucarana

continua após publicidade

Segundo os socorristas, ele sofreu ferimentos considerados leves e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O condutor do carro não se feriu e, ao realizar o teste do etilômetro com a PM, o exame acusou 0,63, no qual resultou na prisão dele. O motorista foi encaminhado para a delegacia de Apucarana e deve responder pelo crime de embriaguez ao volante.

A causa doa acidente não foi informada.

Siga o TNOnline no Google News