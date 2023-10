Motorista é flagrado dirigindo em ciclovia de Apucarana; veja

Motorista percorreu toda ciclovia do Parque Industrial Norte

Um motorista de um veículo foi flagrado trafegando pela ciclovia Irmo Celso Vidor, no Parque Industrial Norte, na noite desta terça-feira (17). em Apucarana (PR). Ninguém foi atingido. Veja o vídeo abaixo

Um leitor do TNOnline filmou a cena e enviou o vídeo para a redação. O condutor do carro, um Toyota Corolla, percorreu praticamente toda a extensão de 2,7 km da ciclovia, destinada a ciclistas e pedestres.

O motorista entrou na ciclovia em frente à Tribuna, na Avenida Zilda Seixas Amaral, e seguiu todo trajeto até as proximidades do Monumento do Boné, o Bonezão.

Chovia no momento. Por sorte, nenhum ciclista ou pedestre, que também é utilizado para caminhadas e exercícios físicos, estava no local.

