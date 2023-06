Motorista é fechado e veículo sai de pista na BR-376 em Apucarana

O motorista de um VW Gol sofreu um acidente na noite desta quinta-feira (29) na BR-376, nas proximidades do Distrito do Pirapó, em Apucarana, no Norte do Paraná. Ele não sofreu ferimentos.

O condutor contou que foi fechado por outro motorista e, por isso, perdeu o controle da direção e saiu da pista. O carro foi parar no canteiro central da rodovia.

O veículo sofreu danos na frente e na lateral. O Gol foi retirado do local do acidente por um caminhão-guincho. Segundo familiares, o motorista de 21 anos saiu ileso do acidente.

ACIDENTE NO JABOTI

Uma colisão frontal foi registrada na manhã desta sexta-feira (30) na Avenida Jaboti, nas proximidades da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), em Apucarana, no Norte do Paraná. Um veículo Hyundai Santa Fe bateu de frente com um VW Jetta. Uma pessoa ficou ferida.

O Santa Fé, ocupado por mãe e filha, teria invadido a preferencial, segundo testemunhas. Elas recusaram atendimento no local. Já a motorista do Jetta ficou encarcerada nas ferragens. Após ser retirada do carro, ela foi encaminhada com ferimentos moderados para o Hospital da Providência. Leia na íntegra aqui.

