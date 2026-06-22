Motorista é detido por embriaguez ao volante após acidente na Avenida Aviação

Um homem foi encaminhado à delegacia na noite de domingo (21) após se envolver em um acidente de trânsito enquanto dirigia sob efeito de álcool. A colisão ocorreu na Avenida Aviação, na altura do Jardim Trabalhista, em Apucarana.

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O acidente envolveu uma batida frontal entre um VW Gol verde e um Ford Ka preto. Apesar dos danos significativos na parte dianteira de ambos os veículos, nenhum dos motoristas sofreu ferimentos. No entanto, duas passageiras do Ford Ka, sendo uma mulher e uma criança de nove anos, ficaram bastante abaladas com o impacto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou atendimento no local, não sendo necessário o encaminhamento das vítimas ao hospital.

A Polícia Militar, que realizava patrulhamento pela região, atendeu a ocorrência e acionou a equipe de trânsito para o registro do acidente. Os dois condutores foram submetidos ao teste do bafômetro. Enquanto o motorista do Ford Ka não apresentou consumo de bebida alcoólica, o condutor do Gol reprovou no teste, que apontou 0,60 miligramas de álcool por litro de ar expelido — índice que configura crime de trânsito.

Diante da constatação de embriaguez ao volante, o homem foi conduzido à delegacia de Apucarana para os procedimentos legais cabíveis. O carro dele também foi apreendido e recolhido ao pátio por apresentar pendências na documentação.