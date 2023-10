Motorista é detido após fugir de acidente sem prestar socorro

Um motorista foi detido após fugir de um acidente sem prestar socorro a uma pessoa ferida, na tarde desta quarta-feira (18), em Apucarana, no norte do Paraná. O homem dirigia um Chevrolet Corsa que se envolveu em colisão com um Fiat Fiorino, na Avenida Governador Roberto da Silveira, por volta das 15 horas.

Segundo informações apuradas junto ao Corpo de Bombeiros, um dos ocupantes do Fiorino estava no banco do passageiro e sofreu ferimentos no rosto, sendo encaminhado ao Hospital da Providência. Quando a ambulância do Siate chegou no local, encontrou apenas os ocupantes da Fiorino e o motorista do Corsa havia fugido.

Uma testemunha que seria o marido de uma das vítimas do acidente teria perseguido o motorista do Corsa até a região do Bairro 28 de Janeiro, onde o veículo foi abandonado por causa dos danos causados pela batida. O condutor ainda tentou fugir do local a pé mas foi imobilizado na rua Albino Bianchi até a chegada da Polícia Militar (PM). Segundo informações da PM, o homem apresentava sintomas de embriaguez e foi encaminhado à delegacia. Ele deve responder por omissão de socorro e embriaguez ao volante.

