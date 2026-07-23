Motorista é autuada por bloquear ambulância em Apucarana

Veículo impedia o acesso à rampa de emergência de unidade de saúde no centro da cidade; trânsito foi liberado após a chegada da condutora

Na noite de quarta-feira (22), um carro foi flagrado obstruindo a saída de uma unidade de resgate no Hospital da Providência, na região central de Apucarana. A situação foi resolvida após a dona do automóvel retirar o veículo do local, mas a irregularidade resultou em uma multa de trânsito.

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O caso ocorreu por volta das 19h45, na Rua Rio Branco. De acordo com o registro policial, uma equipe realizava patrulhamento de rotina pela região, como parte da Operação Cidade Segura, quando foi parada pelo motorista de uma ambulância de resgate rodoviário.

O socorrista informou aos agentes que um carro estava estacionado exatamente em frente à guia rebaixada de acesso ao hospital, impossibilitando que a unidade de emergência saísse para realizar atendimentos.

Os policiais foram até o local e confirmaram a infração de trânsito. Logo em seguida, a responsável pelo automóvel apareceu, retirou o carro e liberou a passagem para a ambulância. Apesar da colaboração para desobstruir a via, os agentes registraram a multa pelo estacionamento irregular, conforme prevê o Código de Trânsito. Ninguém foi detido, pois o caso não configura crime, apenas infração de trânsito.