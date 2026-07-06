Motorista é agredido por seis pessoas após estacionar o carro em Apucarana

A vítima foi ofendida por desconhecidos nas proximidades de um hospital; bando fugiu do local antes da chegada da polícia

Um homem de 38 anos foi alvo de agressões na noite de domingo (5), na região central de Apucarana. O ataque ocorreu na Rua Rio Branco, nas imediações do Hospital da Providência, logo após a vítima parar o seu veículo na via.

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De acordo com as informações levantadas pela Polícia Militar, o motorista relatou que estacionou o carro perto de um grupo de pessoas desconhecidas. Sem motivo aparente, um dos rapazes começou a xingá-lo e, logo em seguida, cerca de seis pessoas se juntaram para agredi-lo fisicamente.

Após o ataque, os agressores fugiram do local e não foram localizados pelas autoridades. Quando a equipe policial chegou para prestar atendimento, perguntou se a vítima precisava de socorro médico, mas o homem recusou a ajuda.

Os policiais orientaram o motorista sobre os próximos passos e os procedimentos legais que podem ser tomados para que a investigação tente identificar e punir os autores das agressões.