Motorista dorme com carro ligado na Avenida Curitiba; PM foi acionada

Após teste do etilômetro, foi constatada embriaguez e ele foi detido

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada para atender a uma situação inusitada na manhã deste domingo, 24, no centro da cidade. Um homem, de 23 anos, estava dormindo, dentro do carro, com o motor ligado, em plena Avenida Curitiba. Após teste do etilômetro, foi constatada embriaguez e ele foi detido.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe chegou até o veículo Lexus, que estava parado na pista de rolamento da Avenida Curitiba, com o motor ligado. O veículo estava trancado com todos os vidros fechados. Os policiais bateram por diversas vezes no vidro do veículo, porém o condutor estava com a cabeça encostada, olhos fechados e boca aberta, dormindo, e não reagia ao barulho. No porta-copos do veículo havia uma lata de cerveja.

Após várias tentativas, o condutor acordou, abriu o vidro e a porta do veículo. Ele foi identificado e passou pelo teste do etilômetro, com resultado da aferição do sopro no valor de 0,49mg/L, configurando crime de trânsito.

Foi dada voz de prisão ao rapaz por embriaguez e o veículo foi entregue para a mãe dele, que foi chamada até o local.

