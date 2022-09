Motorista destrói carro ao bater na parede de igreja, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Fox teve danos de grande monta ao colidir na parede da igreja

Um acidente foi registrado na manhã deste sábado (10), na Vila Vitória Régia, em Apucarana. Um carro ficou praticamente destruído ao bater na parede de uma igreja. O motorista teria sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Unidade de Pronto Atendimento.

continua após publicidade .

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e fez os registros do acidente. Segundo consta, o VW Fox, de cor preta, colidiu contra a parede da igreja, em circunstâncias ainda não esclarecidas. Quando a PM chegou ao local, o motorista já havia sido levado pelo Samu. Familiares do condutor, que estiveram no local, rua Rio dos Patos, confirmaram a identificação dele.

fonte: Reprodução

continua após publicidade .

Além dos danos no veículo, o acidente também provocou danos na parede da igreja. Uma pessoa, que se apresentou como responsável pela paróquia e acompanhou o registro da ocorrência. Segundo a PM, o veículo foi verificado e não possuía débitos e foi liberado no local, sob responsabilidade de um irmão do condutor. Um guincho particular foi acionada para a remoção do veículo.

Siga o TNOnline no Google News