Motorista de Kombi desgovernada em Apucarana estaria embriagado; veja

Toda a situação foi registrada por câmeras de segurança

O motorista de uma kombi desgovernada que foi flagrada por câmeras na Rua Ouro Branco, em Apucarana, na manhã desta quinta-feira, 23, estaria embriagado. É o que revela o relato de uma moradora do prédio que teve a fachada atingida pelo veículo. A mulher, de 33 anos, acionou a Polícia Militar (PM) depois de presenciar a batida. Toda a situação foi registrada por câmeras de segurança. (Assista o vídeo abaixo).

Segundo o boletim de ocorrências, a moradora disse aos policiais que, após a Kombi colidir com a fachada do prédio onde ela reside, conversou com o motorista que se identificou, e segundo ela, estaria em visível estado de embriaguez. Quando ela disse que acionaria a polícia, o condutor entrou no veículo e fugiu. Foi realizado patrulhamento no intuito de localizar o veículo, porém ele não foi encontrado.

Entenda o acidente

Uma Kombi desgovernada bateu contra a parede de um prédio localizado na Rua Ouro Branco, no centro da cidade. Por pouco um carro não é atingido. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 9h.

Pela gravação é possível perceber que a Kombi faz uma curva já derrapando e quase acerta um carro que seguia no sentido contrário. O motorista perdeu o controle da direção, depois o veículo rodou na pista molhada, subiu na calçada e atingiu a parede de um prédio. Veja:

