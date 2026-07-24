Motorista de Fiat Strada fica ferido ao bater em Ford Bronco estacionado em Apucarana

Condutor de 59 anos bateu a cabeça no para-brisa e foi levado para o Hospital da Providência





Um motorista de 59 anos ficou ferido após bater o veículo que conduzia, uma Fiat Strada, contra um Ford Bronco que estava estacionado na Rua Guarapuava, na região central de Apucarana. Com o impacto da colisão, o condutor bateu a cabeça contra o para-brisa do próprio carro e precisou de atendimento médico.

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O socorro foi prestado por equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Após receber os primeiros cuidados ainda no local do acidente, a vítima foi estabilizada e encaminhada para o Hospital da Providência.

Agentes de trânsito da prefeitura também foram acionados e estiveram presentes para sinalizar a via, orientar o fluxo de veículos e prestar apoio durante o atendimento à ocorrência. Ninguém estava no Ford Bronco no momento da colisão.

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Siate atendeu a vítima do acidente - Foto: Gabrielly Campos/TNOnline Siate atendeu a vítima do acidente - Foto: Gabrielly Campos/TNOnline



