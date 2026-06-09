Motorista de carro atinge casal em moto e foge sem prestar socorro em Apucarana

Um casal que estava em uma moto ficou ferido após ser atingido por um veículo no início da noite desta terça-feira (09) na Avenida Zilda Seixas Amaral, no Parque Industrial Norte, em Apucarana. O motorista do carro que provocou o acidente fugiu sem prestar socorro.

-LEIA MAIS: Motociclista fica ferido após sofrer queda na Avenida Zilda Seixas do Amaral

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A colisão envolveu um GM Astra preto e uma Honda CG Titan na entrada da empresa Hidraflux. Após a colisão, o condutor se evadiu do local. Por conta da batida, o parachoque - com placa do veículo - ficou no local do acidente, o que ajudará na identificação do motorista.

As vítimas - ela de 18 anos e ele de 19 anos - foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. A Guarda Civil Municipal (CGM) também foi acionada.

O homem sofreu uma contusão em membro inferior e foi levado para o Hospital da Providência pelo Siate. A mulher, que estava na garupa, foi levada também para o "Providência" pelo Samu por conta dos ferimentos.