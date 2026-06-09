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PARQUE INDUSTRIAL NORTE

Motorista de carro atinge casal em moto e foge sem prestar socorro em Apucarana

Vítimas foram socorridas pelo Siate e Samu no início da noite desta terça-feira (09)

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 18:55:29 Editado em 09.06.2026, 18:59:12
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Motorista de carro atinge casal em moto e foge sem prestar socorro em Apucarana
Autor Vítimas foram socorridas pelo Samu e Siate - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline

Um casal que estava em uma moto ficou ferido após ser atingido por um veículo no início da noite desta terça-feira (09) na Avenida Zilda Seixas Amaral, no Parque Industrial Norte, em Apucarana. O motorista do carro que provocou o acidente fugiu sem prestar socorro.

-LEIA MAIS: Motociclista fica ferido após sofrer queda na Avenida Zilda Seixas do Amaral

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A colisão envolveu um GM Astra preto e uma Honda CG Titan na entrada da empresa Hidraflux. Após a colisão, o condutor se evadiu do local. Por conta da batida, o parachoque - com placa do veículo - ficou no local do acidente, o que ajudará na identificação do motorista.

As vítimas - ela de 18 anos e ele de 19 anos - foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. A Guarda Civil Municipal (CGM) também foi acionada.

O homem sofreu uma contusão em membro inferior e foi levado para o Hospital da Providência pelo Siate. A mulher, que estava na garupa, foi levada também para o "Providência" pelo Samu por conta dos ferimentos.

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