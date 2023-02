Motorista de Apucarana sem CNH capota carro na BR-369

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um carro, modelo Honda Civic, de Apucarana, capotou na BR-369 sentido Arapongas, por volta das 22h30 deste sábado (18). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não é habilitado. Outros dois acidentes também foram registrados na BR-369 durante a madrugada deste domingo (19).

continua após publicidade .

Ainda de acordo com a polícia, na altura do km 19, entre as duas cidades, o condutor perdeu a direção do veículo, colidiu contra a defensa metálica que divide a pista, derrapou e em seguida capotou várias vezes parando fora da pista.

O condutor do carro, de 28 anos, era inabilitado, não sofreu lesões e recusou a realizar o teste do etilômetro. Em virtude de débitos tributários o veículo foi removido para pátio conveniado da PRF de Apucarana.

continua após publicidade .

Um motorista, de 31 anos, ficou ferido após acidente registrado na madrugada deste domingo (19), na BR-369, trecho do Distrito de Aricanduva, em Arapongas, norte do Paraná. O capotamento ocorreu por volta das 4 horas em frente ao posto de combustíveis.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motorista estava consciente e orientado, inclusive saiu do carro sozinho e perambulava pelo local quando a equipe chegou.

No final da madrugada, começo da manhã, um veículo de Apucarana bateu contra um poste em Arapongas. Uma pessoa ficou ferida.

Siga o TNOnline no Google News