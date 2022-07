Motorista de Apucarana que morreu prensado é identificado; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um motorista de caminhão de Apucarana teve uma morte trágica na manhã desta terça-feira em Pitanga, na região central do Estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Pitanga, que atendeu o caso, o homem, de 29 anos, foi atingido pela caçamba, quando descarregava pedras numa obra.

continua após publicidade .

Como o sistema de controle de força para movimentação da caçamba fica no interior da cabine do caminhão, a Polícia ainda vai investigar o que aconteceu, já que ele era o motorista e foi atingido. Inicialmente acredita-se que a caçamba tenha descido sozinha, prensando-o. Ele teria sido prensado na região da cabeça.

O acidente com o motorista ocorreu às 10 horas da manhã, logo após ele descarregar uma carga de pedras numa obra de pavimentação asfáltica em Pitanga, nas proximidades do Colégio Bittencourt.

continua após publicidade .

A Polícia Militar foi acionada, além de uma equipe do Corpo de Bombeiros, que apenas confirmou o óbito no local. A área foi isolada para os procedimentos da perícia da Polícia científica, antes da remoção do corpo do trabalhador pelo Instituto Médico Legal. A família foi até o local do acidente.

O trabalhador já foi identificado, trata-se de Marcelo Telles. Ele deixa esposa, dois filhos, ainda pequenos, outros familiares e muitos amigos. A notícia da morte do jovem gerou grande comoção em Apucarana.

Marcelo era considerado um homem muito trabalhador, que ajudava a família, sempre muito alegre. "Marcelo sempre foi uma pessoa muito boa! Eu não cheguei conhecer ele pessoalmente! Mas seguia ele nas redes sociais! Era sempre com um sorriso no rosto! Eu como namorada do irmão dele farei de tudo pra essa família! Vou sempre apoiar eles em tudo! Essa família é muito importante pra mim! Descanse em paz meu cunhado, que deus te receba de braços abertos", escreveu Marya Lima.

continua após publicidade .

"Marcelo Telles descanse em paz meu amigo. Que Deus conforte seus familiares. Era um menino muito alegre e trabalhador. Trabalhamos juntos na Comercial Ivaiporã. Muitas risadas estava sempre de bom humor", publicou um amigo.





Siga o TNOnline no Google News