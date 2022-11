Motorista de Apucarana morre após grave acidente na PR-170

Da Redação

Colisão aconteceu entre Cambira e Novo Itacolomi e deixou um morto e três feridos.

Um homem de 68 anos, identificado como João Machado, morreu após sofrer um grave acidente na noite desta quarta-feira (9). A colisão frontal foi registrada por volta das 20h na Rodovia do Milho, na PR-170, entre Novo Itacolomi e o Distrito de Sete de Maio, em Cambira, no Vale do Ivaí.

A colisão envolveu um Volkswagen/Gol e um Fiat/Palio. No Gol, além do condutor que seria morador de Apucarana, estavam mais dois passageiros, de 59 e 62 anos, que sofreram ferimentos moderados.

A condutora do Palio, de 38 anos, moradora de Sete de Maio também sofreu ferimentos moderados. O Siate do Corpo de Bombeiros e o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para socorrer as vítimas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Gol trafegava na PR -170 sentido Novo Itacolomi a Cambira, no km 136 teria invadido a pista contrária, colidindo frontalmente com o Palio que trafegava no sentido oposto.

O Instituto Médico Legal (IML) e a polícia científica estiveram no local.

