Motorista de Apucarana fica ferido após capotar carro na PR-170; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O capotamento de um carro foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (16), na PR-170, no Contorno Norte, nas proximidades do monumento 'Bonezão', em Apucarana, norte do Paraná. Conforme informações de testemunhas, o motorista de Apucarana perdeu o controle do VW Gol e para não bater em outro veículo que vinha no sentido contrário, jogou o carro para em direção à plantação de soja.

continua após publicidade .

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Arapongas, que a princípio foi informada que o acidente tinha ocorrido perto do Trópico de Capricórnio, se deslocou até o endereço e atendeu o motorista do VW Gol.

-LEIA MAIS: Detentos são hospitalizados após briga no minipresídio de Apucarana

continua após publicidade .

De acordo com informações dos socorristas, ele sofreu um corte na cabeça e foi encaminhado para o Hospital da Providência para ser avaliado por uma equipe médica. A causa do acidente será apurada pelos órgãos responsáveis.

Veja:

null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .









Siga o TNOnline no Google News