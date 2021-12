Da Redação

Motorista de Apucarana fica em estado grave após capotamento

Um homem ficou gravemente ferido em um capotamento registrado na madrugada desta sexta-feira (17), por volta das 2h50, na PR-170, km 112 + 600 metros, em Apucarana.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista conduzia um VW/Gol, com placas de Apucarana, quando perdeu o controle do veículo e capotou à margem esquerda da rodovia no sentido em que trafegava.

Ainda de acordo com a PRE, a vítima ainda não foi identificada e foi encaminhada para o Hospital da Providência, de Apucarana, em estado grave.