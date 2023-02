Motorista de Apucarana esquece onde estacionou caminhonete e chama PM

Da Redação

Motorista esquece onde estacionou caminhonete e chama PM de Apucarana

Um motorista de Apucarana acionou a Polícia Militar (PM), nesta quinta-feira (22), ao pensar que sua caminhonete tinha sido furtada enquanto ia ao mercado localizado no Jardim Aviação. No entanto, após alguns minutos de tensão, um vizinho do solicitante viu que a GM Montana estava estacionada nesta mesma região, constatando que o motorista esqueceu onde parou o veículo.

O caso ocorreu no começo da tarde desta quinta (22). O motorista entrou em contato com os policiais para que fosse feita a confecção do Boletim de Ocorrência para a geração de alerta de furto.

Como o conhecido do motorista encontrou a caminhonete, o B.O não foi realizado. Além disso, como não ocorreu mais nenhum problema, o solicitante foi orientado pela equipe e liberado do local.

Kombi desgovernada

Câmeras de segurança registraram um acidente impressionante em Apucarana, no norte do Paraná. Uma Kombi desgovernada bateu contra a parede de um prédio localizado na Rua Ouro Branco, no centro da cidade. Por pouco um carro não é atingido. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 9 horas.

Pela gravação é possível perceber que a Kombi faz uma curva já derrapando e quase acerta um carro que seguia no sentido contrário. O motorista perdeu o controle da direção, depois o veículo rodou na pista molhada, subiu na calçada e atingiu a parede de um prédio.

