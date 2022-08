Motorista de Apucarana é preso após atingir poste na área central

Da Redação

O motorista do VW Polo prata chegou a impedir o fluxo de carros na rua por alguns momentos

Um motorista embriagado foi preso na madrugada deste sábado (6), após bater em um poste de energia localizado na Rua René Camargo de Azambuja, na área central de Apucarana. O acidente ocorreu por volta das 2h30, quando a Polícia Militar (PM) foi chamada.

O motorista do VW Polo prata chegou a impedir o fluxo de carros na rua por alguns momentos. Ao chegar no local, a PM viu que ele estava em visível estado de embriaguez, mas ciente do que havia ocorrido.

Ao ser indagado sobre o que aconteceu, o homem disse aos policiais que seu celular havia tocado, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo e atingiu o poste.

Ao ser realizado o teste do bafômetro, segundo a PM, o resultado foi de 0,70 mg/L. Diante dos fatos, ele foi preso e entregue na delegacia para os devidos procedimentos.

